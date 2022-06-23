"Київстар" розширив ще на 14 країн надання внутрішніх тарифів у роумінгу

Мобільний оператор "Київстар" заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми "домашніми" українськими тарифами у 30 країнах світу.

Про це повідомляє пресслужба "Київстару".

Зазначається, що оператор збільшив "географію" послуги "Роумінг як вдома" ще на 14 країн: Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія та Швеція, Данія та Норвегія, Ірландія, Люксембург, Словенія, Хорватія, Швейцарія та Єгипет.

"Тепер і в цих країнах абоненти Київстар можуть користуватися послугами у своєму тарифі, просто оплативши рахунок на 4 тижні для передплати, або місяць у контрактних тарифах.

Абоненти передплати за особливими умовами послуги "Роумінг як вдома" можуть користуватись усіма основними сервісами, які передбачені їх тарифним пакетом. Контрактні та бізнес-клієнти отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 Гб мобільного інтернету, а також 50 SMS. Всі вхідні дзвінки також безлімітні", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Київстар" заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми "домашніми" тарифами у 16 країнах.

Економічна правда

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