Nike вирішив повністю піти з російського ринку

Компанія Nike - американський виробник спортивного взуття та одягу - вирішила піти з російського ринку: сайт і додаток Nike будуть недоступні в Росії.

Про це йдеться у заяві на російському сайті Nike.

"Компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не доступні в цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.

"Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються", - додали в компанії.

"Nike прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників і відповідальне скорочення наших операцій протягом найближчих місяців", - йдеться у листі компанії.

Нагадаємо:

Компанія Nike - американський виробник спортивного взуття та одягу - не продовжила договір з найбільшим франчайзі в Росії Inventive Retail Group. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.

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Економічна правда