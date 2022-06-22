Курс валют на 22 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 22 червня знову дещо зміцнився і становить 35-35,6 грн за долар, на чорному ринку курс стабільний.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 22 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35-35,6 грн (курс на 21 червня – 35-35,7 грн);

Євро – 36,655-37,5 грн (курс на 21 червня – 36,7-37,7 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,6 грн, Ощадбанк – 35-35,6 грн, Укрексімбанк – 34,9-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-35,6 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку поступово міцнішали протягом дня. Так, на 12:20 вони становили 35,21-35,34 грн за долар, хоча днем раніше коливалися на рівні 35,18-35,36 грн.

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Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

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