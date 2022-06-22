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Нафта дешевшає на тлі очікувань заяви Байдена про призупинення податку на пальне

Середа, 22 червня 2022, 10:52 - Олексій Павлиш

Ціни на нафту впали більш ніж на 6 дол за барель на тлі наполягання президентом США Байденом знизити зростаючі ціни на паливо, включно з тиском на основні енергетичні компанії країни.

Про це пише Reuters.

Станом на 07:18 за Гринвічем ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 5,98 дол (5,46%) - до 103,54 дол за барель.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 5,67 дол (4,95%) - до 108,98 дол за барель.

Агентство нагадує, що США - найбільший у світі споживач нафти - намагаються подолати різкий ріст цін на бензин та інфляцію. 

Очікується, що у середу президент США Джо Байден закликає тимчасово скасувати федеральний податок на бензин у розмірі 18,4 цента за галон, заявило джерело Reuters.

Зазначається, що представники семи нафтових компаній мають зустрітися з Байденом у четвер під тиском Білого дому, щоб знизити ціни на паливо, оскільки вони отримують рекордні прибутки.

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Водночас генеральний директор Chevron Майкл Вірт заявив у вівторок, що критика нафтової промисловості не є способом знизити ціни на паливо.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден закликатиме тимчасово скасувати федеральний податок на бензин, повідомило WSJ.

За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і 13 червня досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

Раніше Байден обрушився з різкою критикою на американську нафтову промисловість, попередивши, що енергетичним компаніям не слід "користуватися проблемами, створеними війною в Україні, для отримання надмірного прибутку та підвищення цін, що погіршує становище сімей" у США.

Економічна правда

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