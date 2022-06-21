Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги – Рада ухвалила закони

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Верховна Рада на засіданні 22 травня схвалила два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Йдеться про два законопроєкти, які у першому читанні схвалили у грудні 2021 року.

Так, перший законопроєкт №5688, вносить зміни до Податкового кодексу та рамкового закону про індустріальні парки. Змінами передбачає звільнення від ПДВ при імпорті нового обладнання, ввезеного в Україну учасниками індустріальних парків.

Пільга дійсна лише у разі власного використання учасниками цього обладнання на території індустріального парку у цільових сферах: переробній промисловості або науково-дослідної діяльності. Передавати таке устаткування в оренду, лізинг чи користування третім особам на інших умовах заборонено.

Крім того, індустріальні парки звільняються від податку на прибуток протягом десяти років у разі, якщо вони працюють виключно на території індустріального парку. Друга умова – дивіденди акціонерам не нараховуються і не виплачуються, натомість прибуток спрямовується на розвиток індустріального парку. За невикористання коштів на розвиток можуть позбавити статусу учасника індустріального парку.

Також місцева влада може надавати їм пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю.

Митні пільги передбачає законопроєкт №5689, який звільняє від сплати ввізного мита нове обладнання, яке ввозять для діяльності у цільових сферах на території індустріального парку.

Якщо власник протягом 5 років з моменту "пільгового" ввезення устаткування вирішить продати його, або ж достроково втратить статус учасника індустріального парку, доведеться сплатити як мито, так і додаткову пеню.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський у жовтні підписав закон №4416-1 щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій. Цей закон створює фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули для створення та розвитку індустріальних парків.