Рада підтримала податкові пільги індустріальним паркам за основу

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо митних та податкових пільг для індустріальних парків.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Митні пільги передбачає законопроєкт №5689, який підтримали 237 народних депутати.

Так, пропонується звільнити від оподаткування митом нове обладнання, яке ввозять для діяльності у переробній промисловості або науково-дослідної діяльності на території індустріального парку.

Натомість, якщо власник протягом 5 років з моменту "пільгового" ввезення устаткування вирішить продати його, або ж достроково втратить статус учасника індустріального парку, доведеться сплатити як мито, так і додаткову пеню.

Так само мито з пенею потрібно буде сплатити у разі нецільового використання ввезеного обладнання.

Натомість податкові пільги передбачені законопроєктом №5688, який підтримали 256 нардепів.

Ним закріплюється звільнення учасників індустріальних парків від сплати податку на додану вартість під час імпорту в Україну нового устаткування. Цільове призначення – переробна промисловість або науково-дослідна діяльність на території індустріального парку.

Крім того, учасників парку пропонується звільнити від податку на прибуток протягом десяти років за умови виконання низки умов. Зокрема, здійснювати діяльність виключно на території індустріального парку, не нараховувати і не виплачувати дивіденди на користь власника корпоративних прав.

Також місцевій владі планують надати повноваження встановлювати пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4416-1 щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків до 2024 року, для цього підготували до другого читання відповідний законопроєкт.

Економічна правда