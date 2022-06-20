Угорщина продовжила бездозвільний режим для українських перевізників до "транспортного безвізу"
Понеділок, 20 червня 2022, 22:10 -
Угорщина продовжила термін бездозвільного проїзду у двосторонньому сполученні для українських перевізників до моменту набуття чинності "транспортного безвізу".
Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.
Транзитний проїзд територією Угорщини без використання дозволів можливий у випадку виконання перевезення до та з України.
Наприкінці березня Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів.
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14 червня український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії.