Угорщина продовжила бездозвільний режим для українських перевізників до "транспортного безвізу"

Угорщина продовжила термін бездозвільного проїзду у двосторонньому сполученні для українських перевізників до моменту набуття чинності "транспортного безвізу".

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Транзитний проїзд територією Угорщини без використання дозволів можливий у випадку виконання перевезення до та з України.

Наприкінці березня Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів.

Нагадуємо:

14 червня український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії.