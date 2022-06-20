У ЄЦБ вважають, що українські переселенці допоможуть ЄС з дефіцитом робочої сили

У Європейському центробанку оцінили, що вимушені українські переселенці можуть призвести до зростання робочої сили в єврозоні від 0,2% до 0,8%, адже частина українців залишиться в країнах ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на публікацію Європейського центрального банку.

"Згідно з усіма припущеннями, наявними на даний момент, приблизний розрахунок вказує на середнє зростання робочої сили в зоні євро в середньостроковій перспективі на 0,2%-0,8%", – вважають у ЄЦБ. Це, оцінили в єврорегуляторі, відповідає зростанню від 0,3 до 1,3 мільйона робочої сили в єврозоні.

З огляду на рекордно низький рівень безробіття, єврозона зіткнулася з дефіцитом робочої сили, а вимушено переселені українці можуть "трохи послабити" напруженість на європейському ринку праці, заявив ЄЦБ.

При цьому там зауважують, що у ЄС наявні високі адміністративні барʼєри для залучення людей до роботи, що ускладнює їхню інтеграцію на ринки праці країн, що приймають їх.

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Нагадуємо:

У разі, якщо активні бойові дії закінчаться у найближчі місяці, близько пів мільйона українців можуть залишитися у Європі, проте у разі більш тривалої війни ця цифра може зрости вдесятеро.

Так, якщо війна Росії проти України закінчиться швидко, близько 500-600 тисяч осіб може не повернутися в Україну. Якщо довго, оцінки сягають у 5 млн осіб.