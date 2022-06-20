У НБУ очікують, що Мінфін все ж таки підвищить ставки за держоблігаціями

У Нацбанку очікують, що Міністерство фінансів все ж таки підвищить ставку за державними цінними паперами.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Шкарпова запитає" заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Під час перших місяців війни населення і бізнес переважно переймалися питаннями виживання, пристосування до нових умов. Основною задачею для НБУ було забезпечити безперебійність роботи банківської системи та платежів. Ураховуючи це, ми заморозили свої рішення по обліковій ставці, адже ефект від її підвищення був би досить слабким.

Протягом останнього місяця ми бачили, що економічна активність поступово відновлюється. Люди частіше думають про те, як зберегти або примножити свої заощадження. Тому ми вирішили, що вже час переходити від адміністративних важелів управління фінансовою системою до більш ринкових", - пояснив Ніколайчук, чому НБУ підвищив облікову ставку з 10 до 25% саме зараз, а не раніше.

У Нацбанку, за його словами, очікують, що протягом наступних кількох місяців банки будуть підвищувати ставки за депозитами у гривні і це стимулюватиме населення менше вкладати свої гривневі заощадження в іноземну валюту.

"Згідно з нашими очікуваннями, ставки за депозитами від 3 місяців до року становитимуть 15-20%.

Плюс також очікуємо, що рано чи пізно Мінфін повернеться до ринкових засад розміщення державних цінних паперів і це теж створить для населення і бізнесу привабливі умови для вкладень у ці інструменти", - додав заступник голови НБУ.

"Ми розуміємо бажання Мінфіну залучати ресурси на внутрішньому ринку якомога дешевше. Мінфін абсолютно чітко дає зрозуміти, що сьогодні вони розглядають ОВДП як інструмент підтримки бюджету, а не як фінансовий інструмент для заощадження коштів або інвестицій. Він також орієнтується на вартість обслуговування боргу.

Звичайно, це певною мірою ускладнює досягнення наших цілей. І по суті відмова Мінфіну підвищити свої ставки частково зменшує вплив облікової ставки на економіку. З нашої точки зору, це призведе до того, що нам доведеться довше тримати її на такому високому рівні. Тому ми очікуємо, що Мінфін все ж таки підвищить ставку за своїми інструментами. Можу сказати, що діалог із колегами з Міністерства фінансів триває", - резюмував Ніколайчук.

Нагадаємо:

У Мінфіні знову заявили, що зараз державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку.

Мінфін залишив фіксованими ставки за військовими облігаціями і на аукціоні 14 червня залучив майже 5,46 млрд грн.

Цей аукціон став другим після стрімкого підвищення облікової ставки Національного банку до 25%. Попри заклики фінансового регулятора підвищити ставки за військовими ОВДП до ринкових, Мінфін стверджує, що вони є передусім благодійним інструментом для підтримки бюджету, тож залишає ставки фіксованими.

Раніше призвело до того, що на аукціоні було залучено лише 810 млн грн – найменше від початку повномасштабного вторгнення.

Економічна правда