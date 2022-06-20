Україна очікує незабаром отримати перші квоти на експорт електроенергії від ENTSO-E

Україна розраховує на отримання від континентальної мережі ENTSO-E перших квот на експорт електроенергії в Європу у розмірі 100 МВт наступного тижня.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

Україна розраховує на отримання від континентальної мережі ENTSO-E перших квот на експорт електроенергії в Європу у розмірі 100 МВт наступного тижня.

"Наступного тижня, думаю, вже будемо розуміти обсяги і їх розподіл між сусідніми системними операторами: Словаччина, Угорщина і Румунія. Розраховуємо на раніше анонсовані 100 МВт, щодо їхнього розподілу між країнами ще триває дискусія", - сказав Бойко.

За його словами, НЕК "Укренерго" виконала всі шість технічних передумов, які були необхідні для початку експорту української електроенергії до Європи.

Він уточнив, що зараз ще відпрацьовуються окремі моменти на технічному та організаційному рівнях за запитами ENTSO-E.

"Звичайно, Україні хотілося б скоріше все узгодити, тому наші очікування певною мірою випереджають не тільки швидкість роботи європейської бюрократичної машини, а іноді й наші можливості, які зараз часто коригуються війною...

Нам вже вдалося спонукати європейців рухатися набагато швидше, ніж вони це роблять зазвичай, але місце для взаємного прискорення, безумовно, залишилося", - резюмував Бойко.

Нагадаємо:

Україна сподівається отримати 1,5 млрд євро від експорту електроенергії до Європейського Союзу до кінця року та заробити ще більше у майбутньому після того, як отримала право на експорт до ЄС.

Нещодавно "Енергоатом" розпочав експорт електроенергії в Молдову.

Економічна правда