Курс валют на 20 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні 20 червня стабільний відносно минулого тижня і становить 35,2-35,8 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 20 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,2-35,8 грн (курс на 17 червня – 35,2-35,9 грн);

Євро – 36,81-37,75 грн (курс на 17 червня –36,6-37,75 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,3-35,7 грн, Ощадбанк – 35-35,65 грн, Укрексімбанк – 34,95-35,65 грн, Райффайзен – 35,4-36 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку поступово міцнішали протягом дня. Так, на 15:20 вони становили 35,32-35,51 грн за долар, хоча на 17 червня становили 35,54-35,76 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті