Минулого тижня IT-армія атакувала 450 російських ресурсів

З 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема, урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ. Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна. У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы". У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак. "Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін", - повідомляють в Мінцифри.

Нагадаємо:

За тиждень з 30 травня по 5 червня IT-армія атакувала близько 600 російських ресурсів: зокрема, інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи.

Економічна правда