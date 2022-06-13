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Минулого тижня IT-армія атакувала 450 російських ресурсів

Понеділок, 13 червня 2022, 10:30 - Олексій Павлиш

З 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема, урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

  1. Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ.
  2. Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.
  3. У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы".
  4. У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.
  5. "Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін", - повідомляють в Мінцифри.

Нагадаємо:

За тиждень з 30 травня по 5 червня IT-армія атакувала близько 600 російських ресурсів: зокрема, інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи.

Економічна правда 

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