Україна розглядає сценарій із повною зупинкою окупованої ЗАЕС – радник Шмигаля

Україна не виключає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ Запорізькою атомною станцією її буде повністю відключено.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко у коментарі Енергореформі.

"У рамках підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС", - додав Бойко.

За його словами, до такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю за станцією".

При цьому він сказав, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.

На початку березня російські окупанти захопили місто Енергодар та ЗАЕС, розташовану поряд із містом. Це найбільша за розмірами атомна електростанція у Європі та третя у світі.

Економічна правда