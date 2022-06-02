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Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із РФ і Білорусі

Четвер, 2 червня 2022, 11:52 - Олексій Павлиш

Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із Росії та Білорусі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на листи, які отримують фрілансери з цих країн.

У листах, зокрема, йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у Росії та Білорусі.

 

Якщо ж фрілансер змінить місце проживання, доступ до платформи відновлять.

У листі також дається посилання на інструкцію з повернення облікового запису до роботи після релокації.

 
скріншоти листів

Нагадаємо:

7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що призупиняє роботу в РФ та Білорусі.

Усі старі профілі росіян та білорусів зникли з пошуку. Компанія попередила, що до 1 травня 2022 року всі активні контракти мають бути завершені.

Економічна правда

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