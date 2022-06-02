Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із РФ і Білорусі
Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із Росії та Білорусі.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на листи, які отримують фрілансери з цих країн.
У листах, зокрема, йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у Росії та Білорусі.
Якщо ж фрілансер змінить місце проживання, доступ до платформи відновлять.
У листі також дається посилання на інструкцію з повернення облікового запису до роботи після релокації.
Нагадаємо:
7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що призупиняє роботу в РФ та Білорусі.
Усі старі профілі росіян та білорусів зникли з пошуку. Компанія попередила, що до 1 травня 2022 року всі активні контракти мають бути завершені.
Економічна правда
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