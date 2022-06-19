З Луганщини окупанти вивезли десятки тисяч тонн агропродукції

Із зерносховищ Луганської області російські окупанти вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Також за його словами, окупаційна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям "сприятливі умови закупівель" - по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тону продукції.

"Фактично виробникам заплатять лише 30 % вартості зерна та ще й у рублях! Фахівці розуміють, що за ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо", - резюмував він.