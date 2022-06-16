Росія могла вивезти українського зерна на 2 мільярди – "Схеми"

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Протягом травня Росія могла незаконно вивезти з тимчасово окупованих територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю більш ніж два мільярди гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (проєкт Радіо Свобода).

У травні супутники Planet Labs неодноразово фіксували довгі колони зерновозів, що тягнулись в бік окупованого Росією Криму. "Схеми" опублікували супутникові знімки таких колон на шляху з Запорізької області до Кримського півострова через місто Чонгар. Такі ж черги з фур у травні були біля пропускних пунктів міста Армянськ, до якого веде дорога з Херсонської області.

Транспортування фурами – це лише один із етапів вивезення російськими окупантами українського зерна, йдеться у розслідуванні. Далі його вантажать на судна в кримському порту – у терміналі "Авліта", який наразі фактично контролюється владою РФ. Лише за травень та початок червня за допомогою супутникових знімків Planet Labs видання нарахувало прибуття до морського порту Севастополя щонайменше 12 вантажних суден.

Серед них встановлені суховантажі – російські "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михайло Ненашев", сирійські балкери Finikia та Souria. Невстановлені вантажні судна супутник фіксував і на початку червня.

Продукція, яку вантажать в порту Севастополя, належить Україні – стверджують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За словами заступника міністра Тараса Висоцького, у Криму "зрощення не було уже понад 7 років, зерно там вирости не могло".

Одне з суден, відповідно до супутникового знімка, після виходу з Севастополя помітили у сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

"Перша спроба була реалізувати в країни Північної Африки. Спочатку була пропозиція Єгипту. За нашим зверненням і дякую, Єгипет відмовився. Потім – в Ліван, він теж відмовився. І у кінцевому результаті – в Сирію. Це країна, яка підтримує агресора і є "сірою зоною", – зазначив Висоцький.

На основі даних сервісу Marine Traffic та відповідно до аналізу експертів з морського транспорту, виходячи з розрахунку місткості суден та за умов їхнього повного завантаження – протягом травня та на початку червня загарбники могли незаконно вивезти з України понад 180 тисяч тонн зерна лише за цей період.

Згідно з інформацією спеціалізованого порталу Markets Insider, вартість зерна на європейських ринках станом на травень-початок червня у середньому сягає 400 євро за тонну. Тобто загальна вартість зерна, яке судна вивезли з Криму через термінал "Авліта", може сягати близько 70 мільйонів євро, підрахували "Схеми". За курсом Нацбанку на момент публікації – це більше ніж 2 мільярди 135 мільйонів гривень.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.