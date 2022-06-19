Данілов про бензин: тієї ціни, яка була раніше, вже не буде

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне", - сказав він, відповідаючи на питання чи реально вирішити проблему бензину в умовах війни.

На його думку, через певний проміжок часу ситуація має вирішиться. "Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - сказав Данілов.

Читайте також: Держава більше не регулює ціни на пальне: коли зникне дефіцит та чи буде 100 гривень за літр

Нагадуємо:

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів 17 травня вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. В уряді наголосили, що такий крок дозволить операторам ринку наситити ринок необхідним ресурсом з європейського та інших ринків.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.