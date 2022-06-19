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Мінекономіки: доступ до ринку ЄС допоможе перекрити воєнні втрати торгівлі

Неділя, 19 червня 2022, 10:00 - Ілля Колдомасов

Доступ українських товарів до ринку Євросоюзу допоможе компенсувати ті втрати, які зазнала наша торгівля через війну та блокаду росіянами українських портів. 

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що розраховує, що нульові митні ставки на українські товари будуть зберігатися не лише рік, але і в подальшому.

Нагадуємо:

Рішення Європейського союзу щодо скасування мит на українські товари терміном на рік набуло чинності з 4 червня.

торгівля Мінекономіки
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Економічна правда
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