Bitcoin продовжує падати і досягає рівня листопада 2020
Субота, 18 червня 2022, 13:50 -
Вартість Bitcoin опустилася нижче з 20 000 тисяч доларів вперше з листопада 2020 року.
Про це повідомляє Financial Times.
Найменше значення за сьогодні (18 червня) криптовалюти було зафіксовано о 8:20 за Києвом на значенні 18,8 тисяч доларів за одиницю. Пізніше Bitcoin трохи відіграв падіння і коштує 19,3 дол станом на 13:50 за Києвом, випливає з даних Coindesk.
Нагадаємо:
Біткоїн падає після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками.Також на це впливає рішення ФРС щодо підняття облікової ставки, яке впливає на те що інвестори переходять у надійніші активи такі як депозити та держборг.