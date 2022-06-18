Bitcoin продовжує падати і досягає рівня листопада 2020

Вартість Bitcoin опустилася нижче з 20 000 тисяч доларів вперше з листопада 2020 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Найменше значення за сьогодні (18 червня) криптовалюти було зафіксовано о 8:20 за Києвом на значенні 18,8 тисяч доларів за одиницю. Пізніше Bitcoin трохи відіграв падіння і коштує 19,3 дол станом на 13:50 за Києвом, випливає з даних Coindesk.

Нагадаємо:

Біткоїн падає після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками.Також на це впливає рішення ФРС щодо підняття облікової ставки, яке впливає на те що інвестори переходять у надійніші активи такі як депозити та держборг.