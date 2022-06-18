Після рекордного зростання ціни на бензин у США дещо скоротилися

У США ціни на бензин вперше за понад два місяці впали на тлі зниження цін на нафту та падіння споживчого попиту.

Про це пише CBS News.

За словами Патріка Де Хаана, аналітика GasBuddy, у п'ятницю (17 червня) середній показник по країні впав до 4,99 долара за галон.

"Виходячи з ситуації на ринку зараз - вони можуть змінюватися і дійсно змінюються - найближчими тижнями середній показник по країні може впасти до 4,55-4,75 долара за галон, якщо тенденції не зміняться", - зазначив він.

Нагадуємо:

За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).