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У РФ вирішили відродити ще й "Волги" та "Побєди"

Субота, 18 червня 2022, 10:00 - Ілля Колдомасов

У Росії заговорили про плани відродження автомобільних брендів СРСР "Волги" та "Побєди".

Про це заявив російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров.

Він заявив, що проект можна реалізувати на різних майданчиках. При цьому не уточнивши можливих термінів початку виробництва.

Нагадуємо:

Російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність РФ та випускатимуть "Лади" та "Москвичі".

авто Росія
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Економічна правда
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