Україна завершила цьогорічну сівбу

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Українські аграрії завершили сівбу 2022 року – усього засіяно 95% прогнозованих площ обсягом 13,4 млн га.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становили 14,2 млн га, що на 2,8 млн га менше від показника минулого року у 16,9 млн га.

У загальному результаті засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га – тобто, 79,4% від показника минулого року.

За підсумками цьогорічної сівби, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої. Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року. Площі посівів під соняшник скоротилися у порівнянні з минулим роком, але несуттєво і зберегли високий показник у 4,7 млн га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цьогоріч засіяно 4,6 млн га проти 5,5 млн га торік. Попри це, найбільше засіяно саме її. Другою за площами культурою є соняшник (4,7 млн га). Також засіяно 1,2 млн га сої, а під картоплі відійшло 1,1 млн га.

Посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, зокрема – озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, жита – 109 тис. га, ячменю – 969 тис га. Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1,4 млн га.

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Нагадуємо:

Врожай в Україні цьогоріч прогнозується на рівні близько 65 млн тонн, зокрема зернових на рівні 50 млн тонн – це становить 60% від рекорду минулого року.

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 25% посівних площ, крім того змінилася структура засіяних культур.