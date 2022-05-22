Російському "Аерофлоту" через дефіцит запчастин скоро доведеться почати розбирати свої літаки – ЗМІ

Флагманський російський авіаперевізник "Аерофлот" через санкції найближчим часом зіткнеться із дефіцитом запчастин для своїх літаків Boeing та Airbus.

Про це пише Bloomberg із посиланням на експертів компанії IBA.

"Через кілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення Росії в Україну, топ-менеджери ПАТ "Аерофлот" зібралися в штаб-квартирі авіакомпанії.

В офіційній частині сюрреалістичного засідання ради вони обговорювали бюджет флагманського російського перевізника, не згадуючи про війну чи будь-які ризики, які вона може створити", - пише агентство з посиланням на 2 джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами одного із співрозмовників, у кулуарах деякі керівники "Аерофлоту" не знайшли нічого, крім лайливих слів, щоб описати перспективи авіакомпанії.

Протягом кількох тижнів топ-менеджери компанії, керівник підрозділу лоукост-перельотів та керівник підрозділу стратегії підуть у відставку, нагадує видання.

"За останні два десятиліття "Аерофлоту" вдалося перетворити себе із нащадка комуністичної епохи у відзначеного нагородами міжнародного перевізника, який керує одним з наймолодших флотів у світі.

Тепер перед же на нього чекає майбутнє, схоже на його радянське минуле: оскільки через санкції його літаки Boeing Co. і Airbus SE відрізані від запчастин і обслуговування, він зміщує свою увагу на внутрішні маршрути та літаки місцевого виробництва", - йдеться у статті.

"Аерофлот був створений за світовим стандартом, але він буде тінню сам по собі, здатний літати лише в ті частини світу, які бажають вести бізнес з Росією", – сказав Крістофер Гранвіль з лондонського консалтингового агентства TS Lombard.

"Це дзеркало для російської економіки в цілому, тепер відрізаної від економічної системи, яку очолює Захід", - додав експерт.

У прес-службі "Аерофлоту" не відповіли на прохання прокоментувати засідання правління чи перспективи компанії.

Переважна більшість із понад 350 літаків "Аерофлоту" є моделями Airbus або Boeing, і компанія стикається з дефіцитом деталей, підкреслює Bloomberg.

За оцінками експертів компанії IBA, що спеціалізується на бізнес-аналітиці в галузі авіації, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. Замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.

Також підкреслюється, що через санкції "Аерофлот" не лише втратив доступ до запчастин для своїх літаків, а й був змушений різко скоротити закордонну маршрутну мережу.

На початок вторгнення РФ в Україну "Аерофлот" виконував польоти до 56 країн, а на середину травня літав лише до 13. Пасажиропотік авіакомпанії різко впав, пише Bloomberg.

"В найближчому майбутньому "Аерофлот" буде здебільшого авіакомпанією, що працює на внутрішньому ринку", - вважає Арнольд Барнетт, експерт з безпеки польотів у Школі менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті.

Економічна правда