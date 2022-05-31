Інфляція в єврозоні встановила новий рекорд

Інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня, що посилило дискусію в Європейському центральному банку про те, як швидко підвищувати ключові ставки з рекордно низьких рівнів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У травні споживчі ціни у єврозоні підскочили на 8,1% у річному вимірі, чим перевищивши середній показник в 7,8% серед опитаних агентством економістів.

Прискорення було викликано продуктами харчування та енергоносіїв після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари. Показник базової інфляції, який виключає короткострокові цінові коливання, зріс на 3,8%.

"Швидкого сповільнення інфляції в єврозоні не видно", – вважає Крістоф Вейл, економіст Commerzbank. "Навіть якщо не буде зупинки постачання російської нафти та газу, і якщо річне зростання цін на енергоносії значно впаде з плином року, рівень інфляції, ймовірно, все одно буде близько 6% до кінця року".

Хоча зростання цін має досягти піку в цьому кварталі, воно все одно буде в середньому перевищувати ціль ЄЦБ у 2% наступного року, згідно з прогнозами Європейського Союзу.

Виробництво також сповільнилося на тлі високих цін на сировину та вимушеної зміни ланцюжків поставок. Тим часом заборона ЄС на російську нафту може ще більше посилити тиск на ціни, які вже зростають через збої у постачанні пшениці та добрив.

Нагадуємо:

Інфляція у Німеччині, найбільшій економіці Євросоюзу, встановила новий історичний рекорд, що додає тиску на Європейський центробанк для згортання антикризової програми та підвищення станок.