Курс валют на 17 червня: скільки коштує гривня в касах банків

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Середній курс гривні 17 червня ослаб і становить 35,2-35,9 грн за долар, на чорному ринку купити долар дедалі дорожче.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 17 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,2-35,9 грн (курс на 16 червня – 35-35,8 грн);

Євро – 36,8-37,75 грн (курс на 16 червня –36,6-37,6 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,3-35,7 грн, Ощадбанк – 35,35-35,9 грн, Укрексімбанк – 35,4-36,1 грн, Райффайзен – 35,5-36,4 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку знову дещо ослабли. Так, на 11:30 вони становили 35,54-35,76 грн за долар, хоча на 16 червня становили 35,59-35,71 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті