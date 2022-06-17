Макрон: опрацьовується маршрут вивезення зерна з України через Румунію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TF1, пише ВВС.

Йдеться про 22 млн тонн зерна, які неможливо експортувати через блокування українських портів Росією.

"Ми працюємо зараз над новим маршрутом, який проходитиме через Румунію, адже Одеса знаходиться за кілька кілометрів [від кордону]. Разом із Румунією ми створюємо зв'язувальну точку для експорту зернових", - сказав Макрон.

За його словами, у цьому випадку зерно можна було б провезти Дунаєм або залізницею. Раніше в Єлисейському палаці заявили про готовність Франції брати участь в операції розблокування порту Одеси.

Нагадаємо:

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

До іспанського порту Ла-Корунья прибуло судно з 18 тис тонн української кукурудзи - це перша партія українського зерна, яку доставили "новим морським маршрутом" через Балтійське море, щоб уникнути заблокованих Росією українських портів.

Економічна правда