Американець хоче відсудити у Маска, Tesla і SpaceX $260 мільярдів через Dogecoin

На Ілона Маска, SpaceX і Tesla Inc. подали в суд на 258 мільярдів доларів – громадянин США звинувачує їх у тому, що вони влаштували "криптопіраміду Dogecoin".

Про це пише Bloomberg.

Позивача звати Кіт Джонсон. У позовній заяві він стверджує, що Маск та його компанії влаштували "схему рекету", аби завищити ціну Dogecoin – жартівливої криптовалюти, створеної у 2013 році.

"Відповідачі хибно й оманливо стверджують, що Dogecoin є реальною інвестицією, хоча вона взагалі не має ніякої цінності", — пише Джонсон у заяві до федерального суду Мангеттена.

Джонсон стверджує, що представляє категорію людей, які втратили гроші на торгівлі Dogecoin з квітня 2019 року. Він вимагає відшкодування збитків у розмірі 86 млрд дол, плюс потрійний збиток у розмірі 172 млрд дол, а також хоче отримати заборону Маску та компаніям просувати Dogecoin, а саму торгівлю Dogecoin визнати азартними іграми. У Tesla і SpaceX коментарі не надали.

Dogecoin впав приблизно на 67% цього року.

Нагадуємо:

У грудні 2021 року Маск написав, що Tesla прийматиме для оплати окремих товарів жартівливу криптовалюту Dogecoin.

Одразу після заяви Маска котирування криптовалюти зросли на 33% до 20 центів.

Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу.

На зростання вплинули й висловлювання Маска, і заяви його компаній про можливість розрахунку у Dogecoin.