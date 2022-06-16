Італійський енергогігант Enel йде з РФ – продає активи "Лукойлу" та фонду Газпромбанка

Італійська компанія Enel, що займається виробництвом та розподілом електроенергії та газу, оголосила про продаж всієї частки у 56,43% у російському бізнесі "Енел Росія" Лукойлу та фонду Газпромбанку.

Про це пише російський Коммерсантъ.

Компанія уклала дві угоди про продаж всього пакету акцій "Енел Росія": першу з "Лукойлом" і другу - з пайовим інвестфондом "Газпромбанк - Фрезія" .

Угоду планується закрити у третьому кварталі цьогоріч. Пакет акцій буде продано на загальну суму близько 137 млн євро.

Enel була основним акціонером "Енел Росія" з часткою 56,4%. За даними Bloomberg Intelligence, засноване в 2004 році ПАТ "Енелі Росія" приносить дещо більше 1% від загального валового операційного прибутку компанії.

До складу "Енел Росія" входять три газові електростанції, а також вітропарк у Ростовській області та вітропарк, що будується в Мурманській області.

Enel - найбільша італійська енергетична компанія, одна з найбільших енергокомпаній світу.

Нагадуємо:

У березні повідомлялося, що італійська енергетична компанія Enel, що займається виробництвом та розподілом електроенергії та газу, готується піти із РФ за кілька місяців.

Раніше "Лукойл" підхопив активи нафтогіганта Shell і придбав її російський бізнес, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.