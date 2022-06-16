Лідери ЄС закликали РФ припинити морську блокаду України

Лідери країн Євросоюзу у ході візиту до Києва заявили, що блокада українських портів є прямим наслідком російської агресії і закликали РФ погодитися на експорт українського зерна.

Про це на пресконференції у четвер заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Так, у ході візиту президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем‘єр-міністра Італії Маріо Драґі та президента Румунії Клауса Йоганніса сторони обговорювали питання продовольчої безпеки та блокади українських портів.

"Це абсолютно прямий наслідок російської агресії, в неї немає інших пояснень. Це абсолютно не повʼязано з європейськими санкціями, як це Росія хоче подати. Сьогодні ми з Києва урочисто закликаємо Росію як постійного члена Ради безпеки ООН погодитися на експорт українського зерна", – заявив Макрон.

"Це вимагає припинення блокади українських портів, і блокування повинен припинити російський флот", – наголосив президент Франції.

Він зазначив, що сторони також обговорили ініціативу генерального секретаря ООН в цьому контексті і підтримали резолюцію щодо підтримки деблокади українських портів.

Нагадуємо:

У ході візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем‘єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва обговорять питання продовольчої безпеки.