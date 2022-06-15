ЄЦБ відреагує на "нерви" на ринку облігацій

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Керівна рада Європейського центрального банку пообіцяла вжити заходів для нормалізації ситуації на ринку державних облігацій європейських країн.

Про це пише Financial Times.

У заяві йдеться, що керівна рада вирішила проявити гнучкість у своїх зобов'язаннях щодо реінвестування у рамках програми PEPP (антикризова програма викупу активів, запущена в пандемію).

Крім того, ЄЦБ розробить "новий інструмент, спрямований проти фрагментації" на ринку облігацій.

Нагадаємо, що після недавніх заяв ЄЦБ про згортання програми викупу активів та швидке підвищення облікових ставок на європейських ринках різко зросла дохідність державних облігацій низки європейських країн з високим суверенним боргом, що може ускладнити для них нові запозичення.

Так, різниця у прибутковості між десятирічними державними облігаціями Німеччини та Іспанії зросла до 137 базисних пунктів, а між німецькими та італійськими – до 229 пунктів. Така ситуація змусила ЄЦБ піти на скликання позачергового засідання.

Також заява ЄЦБ спричинила зростання котирувань на фондових біржах Європи на 1,6–1,8%.