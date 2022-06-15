Європейський центробанк збирає екстрену зустріч через "розпродаж" на ринках

Рада Європейського центрального банку проведе позапланове засідання, щоб обговорити "розпродаж" державних облігацій на європейському ринку після оголошення плану підвищити ключову ставку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника ЄЦБ, комісія, яка визначає ставки, збереться у середу, щоб "обговорити поточні ринкові умови". Зустріч розпочнеться об 11:00 за Франкфуртським часом.

Цій екстреній зустрічі передує масовий продаж інвесторами своїх активів на світових ринках, зокрема – європейському. Так, цього тижня дохідність 10-річного боргу Італії вперше з 2014 року піднялася вище 4% через падіння ціни паперів.

Інвестори поки не впевнені, що ЄЦБ може підвищити ставку для боротьби з швидкою інфляцією в єврозоні, і при цьому втримати під контролем вартість боргу для найбільш уразливих членів блоку. Можливе підвищення ставки Федеральної резервної системи на рекордні з 1994 року 75 базисних пунктів пізніше у середу посилює хвилювання.

"На відміну від попередніх епізодів ринкової волатильності, цього разу інфляція має значення. ЄЦБ не може просто "влити" гроші в цю проблему, оскільки справді необхідно посилення монетарної політики та вищі ставки", – сказав Крістоф Рігер, керівник стратегії з фіксованою ставкою Commerzbank.

Попри те, що котирування державних облігацій нестабільні вже певний час, ЄЦБ поки що виділив лише реінвестиції зі своєї "пандемічно" програми викупу активів на стабілізацію того, що регулятор вважає невиправданою турбулентністю ринку.

Тим часом інвестори очікують на додатковий інструмент для боротьби з так званою фрагментацією, і на ринку зʼявилося певне розчарування, коли такого інструменту не зʼявилося минулого тижня. Рада керуючих каже, що може оперативно розробити новий інструмент стабілізації, але подробиць наразі не розкриває.

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У понеділок котирування акцій компаній на світових ринках різко пришвидшили своє падіння на тлі нових прогнозів рішення щодо ставки Федеральної резервної системи США на засіданні у середу