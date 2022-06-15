Окупанти готуються вивозити крадені українські товари через порт Херсон

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Так звана "адміністрація" окупованої Росією Херсонської області повідомила про відновлення роботи морського торговельного порту та перевалку вантажів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на так звану військово-цивільну адміністрацію тимчасово окупованої Херсонської області.

"Херсонський морський торговельний порт відновив роботу та готується до перевалки вантажів. Відновлюється інфраструктура, проводиться ремонт, триває підготовка до відновлення повноцінної роботи", – йдеться у заяві злочинців.

Так званим керівником порту призначили Андрія Харитонова.

Нагадуємо:

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

За словами директора порту Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

Згодом супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух суден, якими російські окупанти можуть вивозити українські метал та зерно.