У Росії Центробанк рекомендував банкам до кінця року не виплачувати дивіденди і бонуси

Центробанк РФ рекомендував банкам до кінця року утриматися від виплати акціонерам дивідендів та виплати бонусів правлінню.

Відповідний лист за підписом першого заступника голови Банку Росії Дмитра Туліна опублікували на сайті російського регулятора.

Таку рекомендацію Центробанк РФ надав "для забезпечення фінансової стійкості кредитних організацій як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі в умовах структурної трансформації російської економіки".

Нагадаємо:

Міністерство фінансів РФ закрило дані про витрати за різними статтями федерального бюджету - там стверджують, що це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій.

Економічна правда