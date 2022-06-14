Всі розділи
Укр / Рус

Бояться додаткових санкцій: Мінфін РФ закрив дані про витрати за різними статтями бюджету

Вівторок, 14 червня 2022, 17:55 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів РФ закрило дані про витрати за різними статтями федерального бюджету - там стверджують, що це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій.

Про це пише The Bell.

Такі дані раніше публікувались щомісяця. А у релізі міністерства від 14 червня про виконання бюджету за січень-травень 2022 року є лише сукупні цифри щодо витрат та доходів.

"У зв'язку з тиском з боку США, ЄС, Великої Британії та інших недружніх держав на Російську Федерацію та окремі особи виникла необхідність часткового обмеження поширення інформації, у тому числі про формування бюджетної звітності. Це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій", - йдеться у повідомленні відомства.

Видання зазначає, що з попередньої, квітневої статистики Мінфіну РФ стало відомо, зокрема, про зростання військових видатків бюджету на 130%.

Економічна правда 

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

Росія фінанси санкції
Матеріали за темою
Через санкції у російських виробників дефіцит картону для харчової упаковки 14 червня 2022, 16:52
"Метінвест" звільнив більше десяти російських менеджерів – Forbes 14 червня 2022, 16:26
РФ скоротила поставки газу "Північним потоком" на 40% 14 червня 2022, 15:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті