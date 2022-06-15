Федоров пояснив, як працюватиме послуга з розмитнення авто через "Дію"

Для розмитнення авто через "Дію" власнику потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль - далі він отримає розрахунок вартості розмитнення. Суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі.

Найголовніша революція в тому, що не буде робитися оцінка вартості розмитнення авто на основі якоїсь суб’єктивної оцінки митника. Тобто людина взагалі прибирається з процесу оцінки автомобіля.

Людина, яка розмитнює авто, вводить рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додає певні незмінні критерії. На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення.

Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль. Далі він отримає розрахунок вартості розмитнення", - розповів міністр.

За його словами, цю суму можна буде одразу сплатити в застосунку або відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню.

Після розмитнення інформація автоматично потрапляє в усі відповідні державні органи.

За словами Федорова, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок.

"Фундаментально ми виступаємо за те, щоб усі державні послуги були автоматизовані і надавалися громадянам без участі держслужбовців. Це буде перша така безпрецедентна послуга на митниці.

Сподіваюся, що після реалізації цієї послуги всі українці зрозуміють, як може працювати митниця. Ми вже почали розробку послуги в "Дії", поки чекаємо ухвалення відповідних законопроєктів", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 10 червня підтримав законопроєкт, який передбачає розмитнення автівки через "Дію" та звільнення від податків електрокарів – тепер законопроєкт рушив у парламент.

Економічна правда