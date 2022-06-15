У відповідь на вторгнення в Україну: фотобанк Pexels заблокував доступ для користувачів із РФ

Сервіс безкоштовних стокових фотографій Pexels заявив, що у відповідь на вторгнення Росії в Україну він більше не доступний в Росії.

Про це повідомляється на сайті Peхels.

Так, при спробі зайти на головну сторінку сервісу з Росії з'являється повідомлення:

"Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії в Україні, що триває. У відповідь на вторгнення Росії в Україну Pexels більше не доступний в Росії. Щоб прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні, відвідайте сайт ООН".

Нагадаємо:

Раніше банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.

Економічна правда