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У відповідь на вторгнення в Україну: фотобанк Pexels заблокував доступ для користувачів із РФ

Середа, 15 червня 2022, 09:00 - Олексій Павлиш

Сервіс безкоштовних стокових фотографій Pexels заявив, що у відповідь на вторгнення Росії в Україну він більше не доступний в Росії.

Про це повідомляється на сайті Peхels.

Так, при спробі зайти на головну сторінку сервісу з Росії з'являється повідомлення: 

"Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії в Україні, що триває. У відповідь на вторгнення Росії в Україну Pexels більше не доступний в Росії. Щоб прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні, відвідайте сайт ООН".

Нагадаємо:

Раніше банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.

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