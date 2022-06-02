У відповідь на вторгнення в Україну: фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із РФ

Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.

Про це пише vc.ru із посиланням на оголошення сервісу.

Pixabay заявив, що більше не доступний в Росії "у відповідь на вторгнення Росії в Україну". "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україну, яка триває", - наголосили в Pixabank.

Компанія рекомендувала відвідати сторінку ООН, щоби прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Pixabay - сайт з безкоштовними фотографіями та короткими відеороликами. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.

Економічна правда