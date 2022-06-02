У відповідь на вторгнення в Україну: фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із РФ
Четвер, 2 червня 2022, 11:07 -
Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.
Про це пише vc.ru із посиланням на оголошення сервісу.
Pixabay заявив, що більше не доступний в Росії "у відповідь на вторгнення Росії в Україну". "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україну, яка триває", - наголосили в Pixabank.
Компанія рекомендувала відвідати сторінку ООН, щоби прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні.
Pixabay - сайт з безкоштовними фотографіями та короткими відеороликами. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.
Економічна правда
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