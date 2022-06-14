Борги за кредитами під знищене майно спишуть або заморозять: законопроєкт вже в Раді

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується списати або заморозити борги за кредитами позичальників, які втратили кредитне житло чи автівку.

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит та мають ще заборгованість перед кредиторами. В той же час виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйновані, а борг залишився", – пише він.

Аби підтримати таких позичальників, законопроєкт № 7441-1 пропонує механізм списання боргів за кредитами для позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль.

Як пояснює Гетманцев, залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або списано (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль).

Наразі тексту документа на сайті Верховної Ради немає.

Нагадуємо:

Готується законопроєкт про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій. Розробку законопроєкту погодили з головою НБУ та прем'єр-міністром.