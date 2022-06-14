Курс валют на 14 червня: скільки коштує гривня в касах банків

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Середній курс гривні 14 червня дещо ослаб і встановився на рівні 34,9-35,7 грн за долар, на чорному ринку продати долар стало дешевше.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 13 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 34,9-35,7 грн (курс на 13 червня – 34,8-35,5 грн);

Євро – 36,45-37,5 грн (курс на 13 червня –36,5-37,6 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,0-35,7 грн, Ощадбанк – 34,85-35,7 грн, Укрексімбанк – 34,75-35,75 грн, Райффайзен – 35,4-36,2 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку стабільні, проте спред між купівлею та продажем скоротився. Так, на 11:40 вони становили 35,33-35,54 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 35,33-35,68 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті