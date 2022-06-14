Найбільший у світі виробник вітрових турбін розриває спеціальний інвестконтракт із Росією

Перша європейська компанія - данська Vestas - вирішила розірвати спеціальний інвестконтракт із Росією після її вторгнення в Україну.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

Зазначається, що данська Vestas розпочала відповідні переговори з Мінпромторгом РФ і планує до серпня закрити завод з виробництва лопатей для вітроелектростанцій (ВЕС) в Ульяновську.

"Vestas планує до 31 липня закрити ульянівський завод з виробництва лопатей для ВЕС.

Підприємство розірвало договори із постачальниками. Частина співробітників завершують роботи, інші звільняються. Завод виконав план на 2022 рік, але не має контракту на 2023 рік", - пише газета із посиланням на джерела.

Повідомляється, що російський менеджмент Vestas вже розпочав неофіційні переговори з Мінпромторгом РФ про дострокове розірвання спеціального інвестконтракту.

"Вестас меньюфекчурінг рус" підписала СПІК у 2018 році терміном на вісім років, вклавши у виробництво понад 2 млрд рублів. Штатна чисельність заводу - 443 особи. Досі в РФ СПІК розривався лише один раз, коли у 2020 році "Новамедика" відмовилася від запуску фармацевтичного заводу.

Vestas ще в березні повідомила, що призупиняє участь у проєктах у Росії, а на початку квітня оголосила про вихід з країни.

"Проблема з поставками вітротурбін порушує проєкт ВЕС "Фортума" у Волгоградській та Самарській областях на 253 МВт.

Майданчик під будівництво готовий, але неясно, що робити з лопатями, гондолами та вежами, що знаходяться на складах", - пише видання.

"Фортум" має запустити ВЕС 1 грудня, але має право попросити відстрочку на два роки або відмовитися від проєкту. У такі обмежені терміни знайти іншого постачальника обладнання обсягом 250 МВт з урахуванням вимог щодо локалізації (65%) неможливо, вважає гендиректор "Акту консалт" Анатолій Копилов.

Єдиний можливий постачальник у РФ - "Новавінд" (входить до "Росату"), але йому доведеться подвоїти виробничі потужності, а фінансові умови такої угоди будуть, швидше за все, "важкими", зазначає аналітик.

Нагадаємо:

Раніше данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas заявив про зупинку 4 проєктів в РФ.

Данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas через вторгнення РФ в Україну виходить з російського ринку.

Економічна правда