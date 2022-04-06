Найбільший у світі виробник вітрових турбін йде з РФ

Данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas через вторгнення РФ в Україну виходить з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії під час зборів акціонерів у вівторок, пише TV2.

Vestas - один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів.

Як повідомив данський телеканал, відхід Vestas торкнеться як двох російських заводів у Росії, так і клієнтської підтримки.

Vestas планує провести впорядковану передачу бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.

За словами гендиректора Хенріка Андерсена, буде перехідний період, коли функціонувватимуть "вибрані види діяльності".

План компанії - "упорядкована передача бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого права".

Виробник вітрогенераторів працював на російському ринку з 2017 року, коли Vestas уклала угоду з фінською енергетичною компанією Fortum про проєкти вітрових турбін в Росії.

Vestas Wind Systems - данська компанія, що виробляє, продає, встановлює та обслуговує вітрові турбіни. Компанія є найбільшим у світі виробником вітрових турбін.

Нагадаємо:

Раніше данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas заявив про зупинку 4 проєктів в РФ.

Економічна правда