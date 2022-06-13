У "Дії" дозволили подавати декларацію платника єдиного податку у 2% і сплачувати його

У застосунку "Дія" з’явилася можливість для ФОПів подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Це можуть зробити ФОПи 3-ї групи на спрощеній системі оподаткування, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%.

Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану. Сплата податку доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

Аби подати декларацію, необхідно авторизуватися в застосунку "Дія" та у меню Послуги обрати Податки ФОП — Декларація платника єдиного податку 2%. Після цього потрібно ввести суму отриманого доходу за обраний місяць, перевірити контактні дані та декларацію і підписати її Дія.Підписом.

Аби сплатити податок, потрібно у меню Послуги обрати Податки ФОП — Сплата єдиного податку 2% та ввести суму отриманого доходу за місяць. Після перевірки розрахованої суму до сплати потрібно обрати спосіб оплати та сплатити податок. Зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, а перевірити його можна в Розрахунках з бюджетом.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям з обігом до 10 мільярдів гривень сплачувати єдиний податок в розмірі 2%. Пізніше обмеження за річним обсягом скасували.