Всі розділи
Укр / Рус

На Херсонщині окупанти примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю

Понеділок, 13 червня 2022, 15:08 - Олексій Павлиш

У Херсонській області поблизу Нової Каховки та Берислава російські військові примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Зазначається, що закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни.

"Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Через окупацію південних регіонів овочі подорожчали на 150%. Що буде в дефіциті в цьому сезоні?

Економічна правда 

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

війна продукти овочі аграрії Росія
Матеріали за темою
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 173 мільйони 13 червня 2022, 11:40
Окупанти викрали з території залізорудного комбінату на Запоріжжі вагони з рудою 13 червня 2022, 10:51
Минулого тижня IT-армія атакувала 450 російських ресурсів 13 червня 2022, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті