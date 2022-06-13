На Херсонщині окупанти примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю
У Херсонській області поблизу Нової Каховки та Берислава російські військові примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
Зазначається, що закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни.
"Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - йдеться у повідомленні.
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Економічна правда
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