На Херсонщині окупанти примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю

У Херсонській області поблизу Нової Каховки та Берислава російські військові примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Зазначається, що закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни.

"Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда