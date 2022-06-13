Ставка НБУ вже 25%: чого очікувати від регулятора далі

На засіданні Комітету з монетарної політики різке підвищення ставки підтримали майже одноголосно – далі регулятор не планує підвищувати ставку.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

В НБУ констатують, що економіка ще не готова до повернення вільного курсоутворення. Для цього має зрости здатність валютного ринку до самозбалансування, інакше корекція офіційного курсу лише створить зайві шоки для економічних агентів, погіршить очікування та змінить масштаб цін у країні на відповідний відсоток, проте тиск на гривню і на міжнародні резерви збережеться.

Наразі через погіршення інфляційних очікувань реальна дохідність за інструментами в національній валюті, передусім за депозитами та ОВДП, набуває дедалі більш від'ємних значень. Це стимулює економічних агентів шукати шляхи захисту заощаджень, зокрема купувати валюту та імпортні товари.

"Як наслідок, посилюється доларизація економіки та виведення заощаджень із фінансової системи. Зростання імпорту, у тому числі не пов'язаного з першочерговими потребами, додатково підживлюється податковими та митними послабленнями", – пояснює регулятор. Крім того, внаслідок податкових пільг вітчизняні виробники стають менше конкурентоздатними, а емісія гривні НБУ "теж не зміцнює довіри до гривні".

Регулятор визнає, що у разі зростання ставок за ОВДП зросте і вартість обслуговування державного боргу та витрати на обслуговування держпрограм із підтримки кредитування. Проте, кажуть в НБУ, цей ефект на видатки бюджету в 2022 році оцінюється як незначний з основним навантаженням у 2023 році, та може бути нівельований більшими обсягами ринкових залучень.

Зазначається, що більшість членів КМП висловилася за рішуче підвищення облікової ставки у червні: семеро – до 25%, двоє – до 24%. Один посадовець підтримав підвищення ставки до 20%.

Більшість учасників дискусії погодилися, що для відчутного пожвавлення інтересу до гривневих активів відсоткові ставки за ними мають зрости до рівня, що перевищує інфляційні очікування економічних агентів у середньостроковій перспективі, тобто до 24-25%. підвищення ключової ставки на 10 в. п. є достатнім кроком для покриття інфляційних ризиків на горизонті впливу ключової ставки з урахуванням часового лагу монетарної трансмісії.

Схоже, що далі ставка не зростатиме: більшість членів КМП очікують, що її підвищення до 25% є останнім у цьому циклі, а надалі в міру поліпшення ситуації на фронті та в економіці НБУ зможе повернутися до пом’якшення монетарної політики.

Кілька посадовців зауважили, що в тривалішій перспективі варто бути готовими до сценарію значного припливу капіталу через надходження міжнародної допомоги та завдяки програмам відновлення економіки. Такий приплив зумовить зміцнення курсу та погіршення конкурентоспроможності внутрішніх виробників. Аби цього не допустити, НБУ доведеться швидко знижувати облікову ставку.

Натомість кілька інших членів КМП підкреслили, що невизначеність залишається високою, тож Національний банк має бути готовим рішуче застосувати всі наявні інструменти для забезпечення цінової та фінансової стабільності, зокрема (за необхідності) додатково підвищувати облікову ставку. На їхню думку, надалі дії НБУ значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті.

"Члени КМП погодилися, що, якщо монетарна трансмісія ключової ставки в ринкові дохідності з тих чи інших причин виявиться недостатньою, НБУ має запровадити додаткові заходи, спрямовані на її посилення, а також – на підтримання курсової стабільності та захист міжнародних резервів", – резюмують в НБУ.

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Нагадуємо:

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.