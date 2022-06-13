Курс валют на 13 червня: скільки коштує гривня в касах банків

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Середній курс гривні 13 червня практично не змінився і встановився на рівні 34,8-35,5 грн за долар, на чорному ринку гривня дещо ослабла.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 13 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 34,8-35,5 грн (курс на 12 червня – 34,8-35,4 грн);

Євро – 36,5-37,6 грн (курс на 12 червня –36,775-37,6 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 34,65-35,65 грн, Ощадбанк – 34,7-35,55 грн, Укрексімбанк – 34,25-35,25 грн, Райффайзен – 34,49-35,8 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку ослабли. На 11:20 вони становили 35,17-35,38 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 35,09-35,24 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті