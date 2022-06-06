Провайдери, ЗМІ та інформаційні системи: за тиждень IT-армія атакувала 600 російських ресурсів
Понеділок, 6 червня 2022, 11:07 -
За тиждень (з 30 травня по 5 червня) IT-армія атакувала близько 600 російських ресурсів: зокрема, інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
- Інтернет-провайдери. "Росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів", - кажуть в Мінцифри.
- Регіональні ЗМІ. Сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями. Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:
- ІС Міністерства праці та соціального захисту рф. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна.
- ІС житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об'єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію.
- ІС ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки.
- ІС насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.
Економічна правда
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