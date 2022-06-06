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Провайдери, ЗМІ та інформаційні системи: за тиждень IT-армія атакувала 600 російських ресурсів

Понеділок, 6 червня 2022, 11:07 - Олексій Павлиш

За тиждень (з 30 травня по 5 червня) IT-армія атакувала близько 600 російських ресурсів: зокрема, інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

  1. Інтернет-провайдери. "Росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів", - кажуть в Мінцифри.
  2. Регіональні ЗМІ. Сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями. Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:
  3. ІС Міністерства праці та соціального захисту рф. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна.
  4. ІС житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об'єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію.
  5. ІС ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки.
  6. ІС насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.

Економічна правда 

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