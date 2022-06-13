У МАГАТЕ підтверджують відновлення зв'язку з ЗАЕС, але наполягають на візиті

Відновлення після двотижневої перерви віддаленої передачі життєво важливих даних про гарантії з окупованої ЗАЕС є важливим та позитивним кроком, але швидкий візит фахівців МАГАТЕ на станцію все одно необхідний.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у неділю.

"Гендиректор відзначив відновлення передачі даних як важливий і позитивний крок. Разом з тим він наголосив, що інспектори МАГАТЕ повинні якомога швидше відправитися на об’єкт для проведення основних заходів із перевірки ядерних матеріалів, які неможливо здійснити дистанційно", - йдеться у заяві організації.

За словами Гроссі, зображення, записані камерами спостереження МАГАТЕ в період припинення передачі даних зараз завантажуються для перегляду інспекторами агентства, щоб підтвердити, що наступність даних не була втрачена.

"Інтервал проведення інвентаризаційних перевірок на АЕС не може перевищувати встановлену тривалість. Це особливо критично на двох блоках ЗАЕС.

Фізична перевірка ядерного матеріалу, що знаходиться в них, є попередньою умовою гарантій перед їх повторним запуском", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Якщо я не зможу направити інспекторів для проведення необхідної верифікації на ЗАЕС, виконання запобіжних заходів в Україні буде скомпрометовано", - резюмував Гроссі.

Нагадаємо:

Відновлено зв'язок між серверами тимчасово окупованої Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ.

Раніше повідомлялось, що у Міжнародному агентстві атомної енергетики планують візит на Запорізьму АЕС, але в Енергоатомі кажуть, що ця заява є спробою потрапити на об’єкт, аби легітимізувати там перебування окупантів.

Економічна правда