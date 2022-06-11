Відновлено зв‘язок між окупованою ЗАЕС і МАГАТЕ

Відновлено зв'язок між серверами тимчасово окупованої Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

Там нагадали, що зв’язок було втрачено 30 травня, коли російські окупанти відключили в Енергодарі Водафон. А саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних.

"Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Саме відсутність у МАГАТЕ цих даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб, генеральний директор МАГАТЕ називав основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у Міжнародному агентстві атомної енергетики планують візит на Запорізьму АЕС, але в Енергоатомі кажуть, що ця заява є спробою потрапити на об’єкт, аби легітимізувати там перебування окупантів.