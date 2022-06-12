За 5 місяців 2022 року металургійне виробництво скоротилась майже на 50%

В Україні за перші п'ять місяців 2022 року виробництво чавуну, сталі та прокату знизилось у середньому на 47% у річному вимірі.

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

Так, за січень-травень поточного року металургійними підприємствами виготовлено 4,15 млн т чавуну, що на 46,7% менше, ніж минулого року.

Водночас, сталі виготовили 4,24 млн т, що на 47,2% менше за показник відповідного періоду 2021 року. Також на 47,3% впала кількість прокату порівняно з минулим роком – до 3,79 млн т.