"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" "Метінвесту" Ріната Ахметова та Вадима Новинського після часткового відновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.

Про це повідомив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, через війну виробництво на комбінаті довелося консервувати на 33 дні, потім заново відновлювати. Виникли також проблеми з логістикою – постачанням сировини та відвантаженням готової продукції.

"Після того, як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з'явилася можливість відновити наше виробництво. Спочатку було запущено ливарно-механічний завод та коксохімічний", – сказав Мироненко.

Гендиректор "Запоріжсталі" уточнив, що насамперед запустили аглофабрику, дві доменні печі. Після цього запрацював повний цикл – мартенівські та прокатні цехи комбінату.

"Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності", – додав Мироненко.

Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив, що криворізькі підприємства працюють на 40% потужностей.

"Основний стримуючий фактор – логістика та ринки збуту. Те, що можемо доставляти нашим споживачам до Європи, ми, звісно, виробляємо та поставляємо. Однак для нас сьогодні дуже важливо, щоби були розблоковані чорноморські порти України – Південний, ТІС. Зараз вирішуємо питання щодо постачання морськими шляхами", – наголосив гендиректор "Метінвесту".

За його словами, є перші спроби вибудувати логістику через порти Балтики та Румунії.

"У квітні вже завантажуємо корабель у Констанці та Свиноуйсьце і намагатимемося це розвивати. Сподіваюся, нам вдасться вирішити ці питання, тоді компанія зможе завантажити криворізькі підприємства на 100% роботи", – повідомив Риженков.